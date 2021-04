Napoli, l'attacco azzurro vola: già più gol della scorsa stagione

62 reti in 28 gare. Questo il ruolino di marcia del Napoli di Gennaro Gattuso che - nonostante i numerosi problemi in attacco registrati durante la stagione - è riuscito a fare già meglio dell'anno scorso. Secondo quanto riportato da Opta Italia, infatti, gli azzurri hanno già segnato più gol in questo campionato che in tutta la scorsa stagione di Serie A dopo 38 giornate (61 reti).

