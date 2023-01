Napoli, attacco da urlo: è la squadra con più tiri in Serie A

Il miglior attacco arriva anche da una squadra che sa rendersi pericolosa sempre. E il Napoli di Luciano Spalletti lo conferma con i numeri: 328 tiri tentati verso la porta delle squadre avversarie in questa metà di campionato, oltre 17 conclusioni di media per partita. Nessuno fa come Osimhen e compagni, solo il Milan resta nella scia (301), più distanti tutte le altre avversarie. Ma con la Roma, domenica al Maradona, sarà una bella sfida: i giallorossi sono all'8° posto della speciale classifica Transfermarkt con 254 conclusioni tentate.