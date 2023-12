Le nuvole, ma solo per stavolta, sembrano essere la cornice perfetta per i campi di Castel Volturno. C'è concentrazione, tensione, tutto insieme. C'è la voglia di fare bene, la consapevolezza anche di non poter fare altrimenti. Ci sono anche gli esperimenti lasciati a mezz'aria, quelli che torneranno nel 2024. Ma soprattutto c'è Napoli-Monza che oggi determinerà la chiusura di un anno che per il Napoli è stato insieme gioia e passione di ogni tipo: l'esaltazione per lo scudetto, la difficoltà di questi primi mesi della nuova stagione con i risultati che non arrivano.

Ed è questa la notizia migliore della vigilia per Mazzarri: Lobotka rientrato in gruppo. «Se sta bene, gioca» aveva detto ieri il tecnico. Non è uno che si nasconde già normalmente, pensare di farlo ora con tutte le carte scoperte sul tavolo sarebbe da pazzi. Si siede in sala stampa come fa con i suoi calciatori. Quelli che dopo il ko di Roma ha provato a riportare dalla sua parte. Qualcosa di buono e da salvare c'è? Se l'è chiesto più volte in queste notti quasi insonni. Anche per tanti tifosi che non riconoscono più il loro Napoli, la squadra dei sogni diventata protagonista di incubi inspiegabili. E se Lobotka c'è nella rifinitura, allora c'è anche la voglia di poter contare su di lui nonostante quel problema che si è portato dietro dall'Olimpico nell'ultima settimana. Cajuste scalda i motori. «E di lui mi fido» ha spiegato il tecnico toscano ieri in conferenza. Ma con Anguissa e Zielinski lo slovacco è un'altra storia, una storia fatta di esperienza e certezze, quelle che Mazzarri cerca in vista di oggi.

Ora è il suo momento. Giacomo Raspadori, padre tra qualche mese, avrà su di sé per un bel po' il peso dell'attacco. Da dividere con Kvaratskhelia, Politano, l'alter ego Simeone, certo, ma senza l'ombra di Victor Osimhen. Il nigeriano è già in Africa, si augura di tornare a febbraio, magari con in mano un altro trofeo ancora. Per ora tocca alla punta ex Sassuolo dimostrare di poter essere il sostituto ideale, di poter restituire smalto a un attacco che nelle ultime due uscite non ha segnato. Accanto a lui Kvara è inamovibile, Zerbin e Lindstrom si giocheranno il posto in una ideale staffetta che Mazzarri ha programmato quasi calcolatrice alla mano (favorito il danese). Il bolognese è fermo a quattro gol in stagione, l'ultimo quasi due mesi fa nel derby con la Salernitana. Ha voglia di spazio, di riscatto. Ora ha le condizioni ideali. Anche lui dividerà lo spazio con il Cholito, ma per ora le gerarchie lo vedono in pole position. Una situazione che potrebbe anche cambiare, ma con nuove qualifiche da qui al 2024 che già aspetta.

Ci ha pensato anche Mazzarri. Dettati più dalle tante assenze che da reali volontà, ma negli ultimi giorni la tentazione è stata forte. E qualcuno giura anche che l'ombra della difesa a tre per qualche ora a inizio settimana si è aggirata forte su Castel Volturno. «Ma, se vogliamo, possiamo continuare ancora con il 4-3-3» ha poi chiarito in conferenza. Non tutti i calciatori sarebbero oggi pronti per un cambio di rotta tattico, Walter sa che la difesa a tre non si apprende in poche ore. Serve lavoro, tanto. E tempo, quello che è mancato fin qui con gli impegni ravvicinati. Quello che ci sarà magari a inizio gennaio fino al Torino o dopo ancora. E allora chissà cosa può accadere. Per ora, però, l'ostacolo si chiama Monza. E Mazzarri sa che il Napoli non può non vincere oggi. Per non rovinarsi l'umore anche a Capodanno, per non farsi assalire nuovamente dai fantasmi che aveva allontanato dopo il Cagliari, per dimostrare a sé stesso che il lavoro fatto va nella direzione giusta. Il calcio, in fondo, è sempre stato così, anche a distanza di dieci anni.