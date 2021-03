Napoli attento a Lucas Vazquez: rottura col Real, parametro zero

Le trattative per un rinnovo di contratto non hanno avuto buon esito per Lucas Vazquez, il madridista che gioca - tanto - agli ordini di Zinedine Zidane. Nelle ultime settimane le parti hanno provato a trovare un accordo ma non ci sono riuscite e così il Real Madrid sa già che perderà il calciatore a zero a fine stagione, e sta cercando già il sostituto sul mercato.

LEGGI ANCHE Rrahmani chiamato dal Kosovo: sta recuperando dall'infortunio

Napoli e Milan potranno quindi drizzare le antenne: Vazquez sarà uno dei free agent più appetibili della prossima estate, cerca un contratto importante ma soprattutto una nuova esperienza fuori dalla Liga. Per sostituirlo, secondo quanto riportato da Fichajes.net, Zidane ha individuato il 24enne Jorge de Frutos, altro prodotto della cantera madridista che è in forza al Levante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA