Napoli, attenzione all'Atletico: gli spagnoli vanno su Di Lorenzo

Il prolungamento di contratto è stato ufficializzato due giorni fa, ma non mancano sirene di mercato per Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli fresco campione d'Europa che ora sembra piacere anche all'Atletico di Madrid. La squadra di Simeone, come riporta El Desmarque, potrebbe perdere in questi giorni Kieran Trippier, che sembra ormai destinato al Manchester United.

Se Trippier dovesse tornare in Premier League con i Red Devils, allora il club spagnolo tornerà sul mercato per cercare un'alternativa. E tra i nomi nella lista di mercato c'è anche quello del terzino del Napoli. Lo United vorrebbe investire poco più di 20 milioni di euro per Trippier, cifra che sarebbe reinvestita su Di Lorenzo, che è valutato dal Napoli almeno 40 milioni di euro.