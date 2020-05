LEGGI ANCHE

Ilè tornato ad allenarsi ormai da due settimane e tra qualche giorno il campionato spagnolo tornerà a levare il velo sulla stagione. Una stagione che vedrà ancora protagonista la squadra diche deve battere il Real Madrid in campionato e ancora aspetta il Napoli inper provare a superare il turno verso i quarti di finale della competizione.La squadra di, dopo l’1-1 dell’andata al San Paolo dello scorso febbraio, dovrà fare i conti con una squadra che ha ritrovato qualche pezzo del puzzle, ma il pericolo numero uno resta sempre. Il capitano blaugrana ieri in allenamento ha mostrato ancora una volta tutto il suo repertorio e di essere già carico per il rientro in campo: tackle per recuperare il possesso, dribbling tra i difensori, controllo con la suola e poi gol a. Immagini che hanno subito fatto il giro della rete.