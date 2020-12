Resta d'attualità il nome di Arkadiusz Milik, il polacco del Napoli fuori squadra da inizio anno e in cerca di una nuova avventura in questo mercato di gennaio. L'agente di Arek è atteso in Italia nei prossimi giorni e si attendono dunque novità sul suo futuro, visto anche che il polacco è in scadenza a giugno e da gennaio potrebbe accordarsi con un'altra squadra per un trasferimento a parametro zero in estate.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus segue ancora con molta attenzione la situazione relatica a Milik, anche se per strapparlo al Napoli già a gennaio servirebbero almeno 15 milioni di euro. I bianconeri si erano interessati a lui già in estate prima dell'addio di Sarri e ora sembrano ancora in lizza per aggiudicarselo.

