Napoli, atteso il papà di Samardzic: viaggio in Italia per chiudere l'affare

Lazar Samardzic e il Napoli sempre più vicini. Il centrocampista dell'Udinese classe 2002 sarà il primo acquisto dell'inverno per il club di Aurelio De Laurentiis, che nei giorni scorsi ha deciso di accelerare nella trattativa che porterebbe il calciatore in azzurro dopo aver mancato il passaggio all'Inter la scorsa estate.

Al centro dei pensieri del Napoli oggi c'è Samardzic senior: come confermato da Sky Sport, infatti, il papà del calciatore nato a Berlino ma serbo di nazionalità sarà in viaggio nelle prossime ore verso l'Italia per poter incontrare il club azzurro e definire gli ultimi dettagli di una trattativa già avviata con l'Udinese per il centrocampista. Samardzic in questa stagione ha collezionato 17 presenze e due gol in Serie A.