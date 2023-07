Napoli, l'attore Decaro e il retroscena su Meluso: «Fu contattato già due anni fa»

«Deve essere stata una decisione maturata nel tempo. Ricordo quando era direttore sportivo dello Spezia e venne contattato da qualcuno del Napoli». Così Enzo Decaro, attore napoletano, membro storico del Trio "La Smorfia", parla di Mauro Meluso, suo amico e nuovo ds del club azzurro. «Sono contento come tifoso perché abbiamo acquisito una persona splendida, ma anche un professionista esemplare che ha sempre lasciato ottimi ricordi nelle squadre in cui ha lavorato».

«Le persone per bene vanno tutelate, Meluso è un bellissimo acquisto. Come ci siamo conosciuti? Io gioco spesso a calcio e Mauro negli anni '90 era un calciatore della Lazio, dove avevo molti amici. Questo giovane emerse dalla Primavera e segnò in una partita. Ebbe un grande boom, poi dei fastidi fisici lo rallentarono e una carriera presentata da predestinato ha avuto un declino e alla fine ha scelto la strada dirigenziale» ha continuato a Radio Crc. «Tifoso juventino? No! Quando terminerà il rapporto lavorativo di Meluso con il Napoli non ci saranno rivelazioni shock di alcun tipo riguardo il tifo, Mauro è uomo del sud e possiamo stare tranquilli».