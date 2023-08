Napoli-Augsburg, biglietti in vendita: aperto anche il settore ospiti

La decisione è arrivata in giornata e farà felici molti tifosi del Napoli: per la gara amichevole di domani contro l'Augusta allo stadio Patini sarà aperto anche il settore ospiti, dando così la possibilità a molti tifosi azzurri rimasti sprovvisti del biglietti di poter osservare da vicino la squadra di Rudi Garcia, chiamata domani alla terza amichevole in terra d'Abruzzo contro i tedeschi.

La decisione va incontro alle necessità di una settimana fa: lo scorso weekend, infatti, il grande afflusso di tifosi azzurri a Castel di Sangro aveva rischiato di ingolfare troppo la macchina organizzativa. Sin dallo scorso lunedì, continui i sopralluoghi allo stadio Patini, che ora aprirà un ulteriore settore: i biglietti sono già in vendita sul sito di Ticketone per 14 euro, così come previsto per le Curve. Con questo ampliamento di disponibilità, lo stadio abruzzese arriverà a oltre 7mila presenze per l'amichevole della domenica.