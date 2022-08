Napoli, gli auguri dei tifosi azzurri: «Resti la nostra passione infinita»

96 anni di toria, tutti d'un fiato o quasi, ma pieni d'amore e di passione. Il compleanno del Napoli è anche l'occasione giusta per celebrare l'amore di tanti napoletani, anche con uno striscione lunghissimo affacciato sul mare e sul Golfo: «Auguri compagna di vita, resti sempre la nostra passione infinita» si legge dal messaggio affisso in queste ore dagli ultras azzurri. Il club ha celebrato il 96° annuversario attraverso i canali social, questo pomeriggio sono attesi gruppi ultras a Castel di Sangro - dove la squadra sta portando avanti il ritiro estivo - per celebrare insieme il compleanno.