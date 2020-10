Sarà Daniel Stefanski, polacco 43enne di Bydgoszcz, il fischietto designato dall'Uefa per la sfida di giovedì sera al San Paolo tra Napoli e AZ Alkmaar: un esordio assoluto per il polacco Stefanski che arriverà per la prima volta a Fuorigrotta. Insieme con lui, gli assistenti Boniek e Golis, oltre al IV uomo Sylwestrzak.

Stefanski ha però già incontrato la squadra olandese, lo scorso anno in Europa League: la sfida casalinga per l'AZ Alkmaar si era conclusa sul 2-2 contro il Partizan Belgrado. Ci sono precedenti per il polacco con le squadre italiane: nella stagione 2019/20 ha infatti diretto Cluj-Lazio (2-1) in Europa League e Torino-Soligorsk (5-0) nelle quelificazioni. Nel 2017/18 era stato arbitro di Borussia Dortmund-Atalanta (3-2).

