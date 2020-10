Nonostante i tredici calciatori contagiati che interessano la prima squadra, l'AZ Alkmaar di Arne Slot non pensa di poter rinviare le prossime partite in programma. Questa mattina la squadra olandese partirà per Napoli in vista del match di Europa League di domani sera al San Paolo e domanica saranno impegnati nella sfida di campionato contro il Den Haag.

«Siamo in contatto con il club per il loro imminente viaggio a Napoli ma non ci hanno comunicato la necessità di dover rinviare la prossima gara di campionato» ha specificato al Telegraaf Jan Bluyssen, tra i responsabili della Eredivisie. L'AZ, dunque, scenderà con ogni probabilità in campo anche la prossima domenica, senza risparmiarsi in vista del prossimo giovedì contro il Rijeka.

