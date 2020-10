Al San Paolo per Gattuso dopo lo show con l'Atalanta l'esame in Europa contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar, alle prese recentemente con un focolaio di coronavirus. Elmas e Zielinski ancora out per gli azzurri, causa Covid. Ma c'è Insigne convocato dopo l'infortunio col Genoa. Gattuso dà spazio a Meret, Maksimovic e Lobotka, confermando il blocco che ha avuto la meglio per 4-1 contro l'Atalanta al San Paolo.

NAPOLI (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka; 21 Politano, 14 Mertens, 11 Lozano; 9 Osimhen.

A disposizione: 16 Contini, 25 Ospina, 4 Demme, 5 Bakayoko, 6 Mario Rui, 24 Insigne, 31 Ghoulam, 33 Rrahmani, 37 Petagna, 44 Manolas. All. Gattuso.

AZ ALKMAAR (4-3-3)

1 Bizot; 2 Svensson, 3 Hatzidiakos, 15 Martins Indi, 5 Wijndal; 6 Midtsjø, 7 Stengs, 8 Koopmeiners; 26 Sugawara, 10 de Wit, 11 Karlsson.

A disposizione: 16 Verhulst, 56 Evora, 21 Goudmijn, 23 Taabouni, 27 Leeuwin, 28 Guðmundsson, 40 Gullit, 51 Velthuis. All. Slot.

ARBITRO: Stefanski dalla Polonia.

