Una gara fondamentale per il Napoli ma anche per l'AZ Alkmaar, che domani sera aspetta gli azzurri con la voglia di non perdere e di giocarsi tutto all'ultima gara. «Mi aspetto che il Napoli giochi con la formazione migliore così come fece nella gara di andata» ha detto in conferenza Arne Slot: «Abbiamo fatto grossi progressi anche dopo la trasferta in casa della Real Sociedad, dove non abbiamo avuto il controllo della partita».

Nell'ultima partita in casa nostra abbiamo mostrato quanto avessimo imparato» ha aggiunto l'allenatore degli olandesi. «E ora spero che giocheremo meglio anche contro il Napoli. Mi aspetto un napoli che ci verrà a pressare alti, ma possono essere pericolosi anche in contropiede perché hanno attaccanti molto rapidi. Non dobbiamo vincere, ma speriamo almeno un un pari. Ma non penso che vincere la prossima in casa del Rijeka sarà una passeggiata».

