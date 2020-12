Missione olandese per il Napoli, domani sera contro l'Az il primo passaggio chiave per la stagione degli azzurri che in caso di successo centrerebbero la qualificazione ai sedicesimi di finale con un turno di anticipo.

LA CONTINUITÀ

Partita dura, complicata come ha già insegnato l'esperienza della gara d'andata al San Paolo vinta dall'Az: Gattuso ha già sottolineato gli errori da con commettere e lo rifarà stamattina nell'allenamento di rifinitura a Castel Volturno prima della partenza in aereo per l'Olanda. Ringhio ha ritrovato il suo Napoli contro la Roma, dopo i primi segnali positivi emersi contro il Rijeka: cancellato il passo falso contro il Milan, il tecnico calabrese ha avuto le risposte che attendeva dopo le sue sollecitazioni al gruppo azzurro. E ora Gattuso s'attende altre risposte anche in termini di continuità per evitare che ci siano altri pericolosi alti e bassi: la partita contro l'Az anche sotto questo punto di vista rappresenterà un esame importante per il Napoli. In Olanda occorrerà l'atteggiamento migliore, lo stesso messo in campo domenica sera contro la Roma: la formazione allenata da Slot è in forma e ha creato grosse difficoltà la scorsa settimana alla Real Sociedad.



TORNA BAKAYOKO

Un Napoli nel segno della continuità anche nell'atteggiamento tattico proposto da Ringhio che sembra orientato a riproporre contro l'Az una squadra con tre centrocampisti e tre attaccanti, anche perché è ancora indisponibile Osimhen, che è quello adatto come punta avanzata nel 4-2-3-1. Victor prosegue nel lavoro differenziato per l'infortunio alla spalla, salterà anche Crotone e se ne parlerà la prossima settimana per il match con la Real Sociedad o per quello contro la Sampdoria. Recuperato invece Ospina che era già pronto contro la Roma e stavolta potrebbe rientrare in porta dal primo minuto. Tornerà in campo Bakayoko che ha saltato l'ultima sfida con i giallorossi per squalifica. Previsto turnover in tutti i reparti anche se con la probabile riconferma di cinque azzurri schierati con la Roma.



VOGLIA POLITANO

Giocherà dall'inizio Politano, grande protagonista in Europa League con il gol alla Real Sociedad e determinante anche nei due successi contro il Rijeka. «Faremo il possibile per portare a casa un trofeo da dedicare a Diego. Abbiamo una grandissima opportunità, il 20 gennaio contro la Juventus. Sarà una partita difficile, ma ce la metteremo tutta per vincere la Supercoppa italiana», ha detto l'ex attaccante interista a «NapoliMagazine.Com». «Segnare il gol scudetto sarebbe un bel sogno. Cercavo un rilancio, dopo i mesi non bellissimi con l'Inter. Sono arrivato a Napoli con grande entusiasmo», aggiunge e parla degli obiettivi. «Il nostro obiettivo di quest'anno è ritornare in Champions. Gli Europei con l'Italia? Sto cercando di fare bene con il Napoli, sarà il ct Mancini a scegliere. So che non è facile. Punto all'Europeo, ma ci sono tanti giocatori bravi». Poi su Gattuso e su Lozano. «Il rapporto della squadra con Gattuso? Siamo assolutamente con lui. Io e Lozano siamo due giocatori simili, è normale che quando sei in una squadra importante come il Napoli ci siano tanti giocatori forti. Siamo molto simili, anche caratterialmente, siamo entrambi timidi e ci troviamo bene anche per quello».



HYSAJ NEGATIVO AL COVID

Buone notizie per Hysaj risultato negativo al Covid 19 al tampone al quale è stato sottoposto in Albania. Oggi sarà sottoposto a un altro tampone a Napoli e con un nuovo esito negativo potrà riprendere gli allenamenti in gruppo a Castel Volturno. Al momento sembra difficile che possa rientrare tra i convocati già per il match di domenica a Crotone e se ne riparlerà presumibilmente per il match con la Real Sociedad o quello contro la Sampdoria.

