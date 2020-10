Non il modo migliore per cominciare in Europa, lo sa bene anche Rino Gattuso: «Nel primo tempo qualcosa di buono c'è stato, nel secondo tempo meno» ha confessato a Sky Sport. «Potevamo provarci un giorno intero ma non avremmo segnato, questa era la sensazione. Ma anche in gare in cui ti gira tutto storto, non puoi perdere per un solo tiro degli avversari. Ci è mancata la fame giusta».

«Ogni partita è una storia a sé, ma tra tre giorni abbiamo già la possibilità di rifarci» ha detto Gattuso. «Ci siamo complicati la vita, ora non possiamo sbagliare più. Il problema covid? Ha dato una motivazione in più all'AZ Alkmaar che ha fatto una grande partita stasera. Noi potevamo fare meglio, siamo mancati negli ultimi metri. In Europa possono capitare gare così, potrebbe essere una lezione per tutti noi».

