Napoli-AZ Alkmaar si gioca? Sì, secondo quanto riportato dal club olandese in queste ore. Dal proprio sito ufficiale, infatti, l'AZ ha fatto sapere che il club domani partirà alla volta di Napoli con 17 tesserati. Sono tredici i calciatori coinvolti dalle positività (quasi tutti completamente asintomatici), anche se - informano dall'Olanda - tre di quei nove positivi risultato lo scorso venerdì si sono già negativizzati.

Calcio d'inizio alle 18.55, dunque, come da programma. A meno che a negare il match non ci pensi l'autorità sanitaria italiana: come si legge dal comunicato dell'AZ Alkmaar, infatti, l'unica autorità a negare la possibilità di giocare può essere quella locale, visto che l'Uefa ha dato l'ok alla partenza.

