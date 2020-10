Sono tornati ieri sera a casa per la prima volta dopo dieci giorni i calciatori del Napoli e dovranno fare attenzione perché ora il protocollo non darà più scampo. Nel frattempo, però, dopo dieci giorni di isolamento e il ritorno a casa, anche i tamponi effettuati questa mattina a Castel Volturno hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra.

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 14, 2020

