Ultimo aggiornamento: 09:00

24 ore di stop, nulla più. Gennaro Gattuso era stato chiaro: lunedì libero per tutti - tranne che per lui -, poi nuovamente tutti in campo per preparare la sfida al Parma, trasferta infrasettimanale del 35° turno di campionato. La squadra, però, ne ha subito approfittato, vista la bella giornata napoletana e l'estate che ormai la fa da padrona in città. Alex Meret e Nikolasono fuggiti sotto i Faraglioni di Capri, mentre Positano è stata la meta scelta da Elseid Hysaj e famiglia oltre che dacon la sua Ginevra. Gita fuori porta per Luperto,e Jessica ne hanno approfittato per una giornata a Ischia, dove si trovavano anchee Ghoulam.