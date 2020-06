LEGGI ANCHE

La lunga giornata del Napoli si conclude alle 20.24, quando il bus azzurro arriva all'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele e lascia tutti in ritiro. Dopo l'allenamento al San Paolo - la rifinitura pomeridiana prima della gara di domani con l'Inter - Gattuso e i suoi si rifugiano nel centro città con la speranza di potersi preparare al meglio.Il patron azzurro ha fatto gli onori di casa precedendoli di un'ora dopo averli visti al lavoro a Fuorigrotta. Con loro al San Paolo anche Vincenzo De Luca, che ha approfittato della rifinitura per un saluto alla squadra. Tra i più applauditi il capitano Insigne, così come Mertens e Koulibaly, attesi dai venti tifosi presenti all'esterno dell'Hotel.. Alle 19 gli azzurri sono attesi al San Paolo, insieme con l'Inter che arriverà a Napoli a pranzo. Per i nerazzurri toccata e fuga, una vera propria trasferta lampo con ritorno a Milano subito dopo il fischio finale di una gara già decisiva.