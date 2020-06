LEGGI ANCHE

«Tutte le strade portano a Roma» recita un vecchio detto, non abbastanza però da non piacere a questo. Ed è infatti la prima cosa che viene in mente a Lorenzo Insigne , il capitano di una squadra capace di tornare in campo a tre mesi dall'ultima volta prendendosi anche una qualificazione in finale di Coppa Italia. Glisono attesi a Roma mercoledì in una sfida contro lache varrà il titolo.«Grande partita, qualificaizone meritata» fa eco anche Kalidou Koulibaly , tra i protagonisti contro l'Inter, «È stata un'emozione incredibile tornare in campo dopo tutto questo tempo» è invece il messaggio di, bravo a battere la sua ex squadra per andare in finale. «Siamo in finale» esulta sui social, entrato ieri nella ripresa, mentreè già con la testa a mercoledì: «Di corsa verso un grande obiettivo». Una chance in campo l'ha avuta anche Amin Younes, che esulta sui social: «Roma arriviamo, Che bella sensazione essere tornato in campo».