Tutti convocati. Anche Dries Mertens che questa mattina non si è allenato con il resto del gruppo a Castel Volturno ma seguirà comunque la squadra nella trasferta di Udine. Gennaro Gattuso recupera anche Diego Demme e Kalidou Koulibaly: i due azzurri sono convocati e partono con il gruppo in vista della sfida all'Udinese di domani pomeriggio. Ancora presente il 2002 Cioffi in attacco. Tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra.

LEGGI ANCHE Milik, il Marsiglia ha l'alternativa: Mateta può rubare il posto al polacco

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui

Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne, Cioffi

© RIPRODUZIONE RISERVATA