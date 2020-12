Il piccolo Christian Insigne fa il "traditore". Il più piccolo dei figli del capitano del Napoli, infatti, si allena simpaticamente con papà Lorenzo in casa, in questi giorni di festa, ma non con la maglia numero 24 ben conosciuta in famiglia, bensì con quella di Hirving Lozano. Sessione di squat con il sorriso in casa Insigne immortalata su Instagram.

