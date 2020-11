Era tra i migliori in campo prima di quel doppio cartellino giallo che ha messo in difficoltà il Napoli e gli impedirà di essere in campo domenica prossima contro la Roma. Timo Bakayoko fa mea culpa e scrive ai tifosi direttamente sui suoi canali social: «Guarda avanti concentrato sulla prossima partita. Il lavoro continua» il messaggio del franco-ivoriano.

