«Che peccato. Testa alla prossima partita». Questo il breve messaggio condiviso sui social da Timo Bakayoko, il centrocampista del Napoli titolare domenica sera contro la Lazio e finito al centro di mille critiche. Con lui anche Koulibaly: «Dobbiamo reagire subito» ha scritto ai tifosi il centrale difensivo azzurro, che però non rientrerà prima del 2021.

Una bella notizia a Roma è però arrivata per Kevin Malcuit. Il terzino francese si è rivisto in campo per la seconda volta in questa stagione. «Una brutta serata ma comunque felice di ritrovare il campo dopo una lunga assenza. Concentriamoci sul Torino» ha scritto il calciatore del Napoli.

Ultimo aggiornamento: 08:34

