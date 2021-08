Napoli, concorrenza per Bakayoko: dopo il Milan c'è anche il Lione

Tiemoué Bakayoko potrebbe lasciare l'Inghilterra e non per fare ritorno in Italia. Il centrocampista francese, attualmente a Londra con il Chelsea che ne detiene il cartellino, saluterà i Blues alla fine di questa sessione di mercato ed è stato chiesto dal Lione, come riportato da Sky Sport, club francese che potrebbe riportarlo in Ligue 1 dopo i fasti vissuti con la maglia del Monaco.

Bakayoko, dopo l'ultima stagione non troppo convincente a Napoli, resta però un'opzione per il club azzurro, sempre alla ricerca di un centrocampista con le sue caratteristiche per facilitare il lavoro di Luciano Spalletti. Nelle scorse settimane anche il Milan - altro suo ex club - si era interessato al calciatore per un eventuale ritorno a fine estate.