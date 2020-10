C'è preoccupazione in casa Napoli per le condizioni del ginocchio sinistro di Timo Bakayoko. Il calciatore franco-ivoriano è uscito anzitempo con la gamba fasciata: «Speriamo sia solo una botta» ha detto Gattuso nel prepartita. Nel frattempo sui social il calciatore azzurro mostra le ferite riportate dopo l'infortunio: «È il calcio» scrive in attesa di scoprire l'entità del problema fisico.

