Napoli ancora su Bakayoko: è sfida al West Ham

Il nome di Johan Bakayoko ancora vivo nelle idee di mercato del Napoli. Dopo i vari movimenti in mediana che porteranno il club di Rudi Garcia a salutare Piotr Zielinski accogliendo Cajuste e - con ogni probabilità - anche Gabri Veiga, poi si dovrà pensare all'attacco. Da qui la segnalazione dello scouting per Bakayoko, che ha saputo mettersi bene in mostra nell'ultima stagione in Eredivisie con la maglia del Psv.

39 presenze, 9 gol e pure 6 assist, questi i numeri dell'ultimo anno che hanno fatto innamorare gli esperti di mercato del Napoli che, secondo quanto riportato da Rmc Sport, in queste ore hanno tenuta aperta la pista che potrebbe portare al belga. Sul calciatore nato nel 2003 ci sarebbe anche il West Ham, pronto a portarlo in Premier League il prossimo anno. Per gli azzurri, Bakayoko potrebbe essere il successore di Lozano sulla fascia destra, in attesa di capire quale sarà il futuro del messicano.