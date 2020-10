LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Bakayoko sono promessi sposi. Almeno a distanza. L’accordo tra il club azzurro e il centrocampista franco-ivoriano è stato finalmente trovato con la squadra diche potrà contare su un nuovo elemento in vista della stagione, un centrocampista che completerà il reparto a disposizione.volerà in Italia nelle prossime ore: prima le visite mediche di rito a Roma, quindi la firma sul contratto che lo legherà al. Come confermato da Sky Sport, il centrocampista arriverà in azzurro nella formula migliore richiesta anche da Giuntoli: prestito secco con ilche contribuirà anche a parte dell’ingaggio stagionale per il calciatore.