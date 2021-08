Bakayoko si propone in Ligue 1: l'ex azzurro tra Lione e Rennes

Manca poco alla chiusura del mercato estivo e Timo Bakayoko non sa ancora quale maglia indosserà nella stagione che ormai è cominciata. Il centrocampista di proprietà del Chelsea - che ha giocato in prestito al Napoli lo scorso anno - non è stato nemmeno convocato dai Blues nella prima gara del nuovo campionato, ieri contro il Crystal Palace, e l'addio alla Premier League sembra sempre più scontato.

Napoli e Milan si sono interessate, ma quello per Bakayoko sembrerebbe essere più un affare last minute che una vera e propria voglia di mercato. L'entourage del calciatore si sta guardando intorno per scoprire le altre possibilità di mercato e, secondo quanto riportato da Footmercato, si sarebbe offerto in Ligue 1, dove ha già giocato con la maglia del Monaco: ad interessarsi a lui, in Francia, Lione e Rennes, in attesa di capire se riusciranno a proporre un'offerta convincente al Chelsea.