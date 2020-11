Mattinata impegnativa per il Napoli di Gennaro Gattuso che ha salutato gli ultimi rientri dalle nazionali. La bella notizia arriva da Timo Bakayoko: il centrocampista franco-ivoriano si è riaggregato al gruppo dopo i due giorni di influenza che l'aveva tenuto lontano dal campo e ha svolto lavoro personalizzato.

Lavoro in campo anche per Lozano, Fabian e Mario Rui rientrati dalle Nazionali. Si rivede a Castel Volturno anche Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano, infortunato nel match con la Nigeria, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo.

