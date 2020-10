«Sono pronto per giocare, sono a disposizione della squadra e non mi importa il ruolo». Timo Bakayoko non si nasconde e ha le idee chiare per la prima partita da azzurro di questo weekend. «Ho voglia di scendere in campo perché non gioco da tanto. Ce la sto mettendo tutta perché sabato contro l’Atalanta voglio esserci ma dipenderà da Gattuso. È stato fondamentale per il mio arrivo a Napoli e sono felice di essere qui, mi trovo alla grande con la squadra» ha detto il franco-ivoriano.

«I nerazzurri sono una squadra forte, hanno un gioco molto veloce e possono essere pericolosi. Scudetto? Non è il momento di parlarne ora ma di certo vogliamo giocare per restare in alto» ha continuato Bakayoko ai microfoni di Radio Kiss Kiss a proposito del match di sabato. «Con Conte ho avuto un ottimo rapporto a Londra, mi ha aiutato molto quando ero al Chelsea. Morata? Siamo amici ma oggi giochiamo con due squadre rivali quindi ognuno di noi darà il massimo per la propria maglia».

