Protagonista dell'ultima gara di campionato a Udine, decisa proprio da una sua rete nei minuti finali, Timo Bakayoko potrebbe diventare un caso di mercato per il Napoli, che l'ha voluto la scorsa estate: «Sta dimostrando di essere un vero leader, il fatto che un allenatore come Gattuso lo abbia voluto accanto a sé ne è la prova. Siamo molto contenti per il gol di Udine, mentalmente aggiunge ad un giocatore già molto forte sotto il punto di vista mentale».

Le parole di Pasquale Sensibile, membro dello staff che cura i suoi interessi, sono chiare. Come chiara è la volontà dell'entourage di Bakayoko di dare priorità al Napoli quando la stagione sarà conclusa. «Sono decisioni che però in prima battuta spettano al club azzurro, da parte nostra c'è grande apertura e disponibilità» ha spiegato a Radio Kiss Kiss. «Dobbiamo fare sempre l'interesse dei nostri ragazzi».

Ultimo aggiornamento: 10:05

