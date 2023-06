Napoli, senti Balogun: «Lascio l'Arsenal solo a titolo definitivo»

È uno dei nomi più interessanti sulla lista di mercato del Napoli quello di Folarin Balogun, l'anglo-americano cresciuto con l'Arsenal ma mandato già in prestito altrove dai Gunners come nell'ultima stagione al Reims. Dopo le presenze in nazionale - ha scelto gli Stati Uniti, è nato a New York nel 2001 - durante la Nations League, l'attaccante ha fatto un punto sul suo futuro che potrebbe riguardare anche gli azzurri.

«Non conosco nei dettagli le trattative in corso sul mio futuro, non ho certezze su cosa succederà. Però posso dire una cosa, sicuramente non accetterò di andare ancora in prestito per un’altra stagione» le parole dell'attaccante, un chiaro messaggio all’Arsenal e alle squadre interessate a lui la prossima estate. «Adesso vado in vacanza e mi voglio godere questi momenti di soddisfazione con amici e famiglia», ha concluso. Il Napoli di De Laurentiis potrebbe pensare a lui in caso di partenza di Osimhen, ma anche Inter e Milan lo seguono con interesse.