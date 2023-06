Napoli, occhi su Balogun per il dopo Osimhen

È tra i profili che piacciono di più Folarin Balogun, l'americano giramondo che è di proprietà dell'Arsenal ma al Reims ha mostrato nell'ultima stagione tutto il talento che ha. Attaccante, classe 2001, Balogun è nato a New York, ma conosce il calcio europeo già da un po': secondo il Mirror, il Napoli di Aurelio De Laurentiis lo segue da un po' per l'eventuale sostituzione di Victor Osimhen, pronto a lasciare l'azzurro e la Serie A al termine di questa stagione da scudetto.

Balogun ha giocato in Ligue 1 nell'ultima annata - proprio come Osimhen prima di arrivare in Italia - con 21 gol in 38 partite - e il suo prezzo è chiaramente lievitato ben oltre i 30 milioni. Con l'Arsenal, il contratto scade nel 2025: sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan. Ha doppia nazionalità: ha fatto la trafila delle selezioni giovanili con l'Inghilterra, ma è stato anche convocato dagli Usa.