Napoli-Barcellona 2-4: crollo europeo, blaugrana troppo forti per gli azzurri

Napoli-Barcellona 2-4. Batosta per il Napoli di Spalletti nella partita di ritorno dei sedicesimi di Europa League. All'andata al Camp Nou era finita 1-1. Azzurri eliminati dai catalani che si sono dimostrati molto più forti.

Match molto intenso in avvio, grande pressing delle squadre a centrocampo e alcune potenziali occasioni da una parte e dall'altra. Ma al 7' erroraccio azzurro da calcio d'angolo, colpevole Insigne, buco a centrocampo e Traoré che serve Jordi Alba libero di andare in rete: 1-0 in contropiede dei catalani. Il Napoli prova a rialzarsi ma è freddato da un eurogol di De Jong al 13': palla nel sette dalla distanza. Quindi gli azzurri si sciolgono come neve al sole e rischiano il cappotto da parte di Aubameyang. Quindi Osimhen è atterrato in area da Ter Stegen ed è rigore per gli azzurri al 21'. Sul dischetto va Insigne che non sbaglia: è 2-1. Eppure il Barcellona torna ad attaccare a spron battuto e raccoglie diverse chance. Disarmante è la facilità in cui va al tiro. Il gap qualitativo, che non si era notato molto all'andata, al Maradona si vede con evidenza. Tra i più in difficoltà è Demme, apparso come un pesce fuor d'acqua. Eppure gli azzurri combattono, tentano di trovare le contromisure e si affidano alle folate di Osimhen. Alla prima occasione, però, il Barcellona fa 3-1 con Piqué che tira da solo in area al 45'. Finisce il primo tempo: è disfatta totale.

APPROFONDIMENTI SSCNAPOLI Napoli-Barcellona, vota il migliore LA DIRETTA Napoli-Barcellona, live tweet di Anna Trieste CALCIO-SSCNAPOLI Napoli-Barcellona, le immagini più belle (Newfotosud - Renato... EUROPA LEAGUE Napoli-Barcellona quanto vale? A De Laurentiis già 5 milioni... EUROPA LEAGUE Napoli-Barcellona, c'è Laporta: tour in città per...

Ripresa: c'è Politano per Demme, il peggiore in campo. Zielinski prova a suonare la carica al 51' ma il suo tentativo è deviato in angolo. Azzurri più equilibrati e compatti col 4-3-3 rispetto al primo tempo, anche se rischiano molto su ogni sortita offensiva blaugrana. E infatti al 58' si va sul 4-1 con un gran gol di Aubameyang che umilia ulteriormente gli azzurri. Insigne accorcia al 69' ma era in fuorigioco. Osimhen ci va vicino un minuto dopo ma il tiro è di poco a lato. Chance pure per Zielinski, il gol sarebbe meritato. Al 71' entrano Mertens e Ounas per Fabian e Piotr. Dentro anche Ghoulam per Osimhen. Fischi per Insigne al momento della sostituzione con Petagna. All'87' Politano rende meno amara la serata segnando la rete del 2-4, grazie al pressing in aria di Mario Rui. Ci prova anche Petagna negli ultimi minuti. Ma il risultato non cambia. Adesso non bisogna mollare di un millimetro il campionato.

Napoli (4-2-3-1)

Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Barcellona (4-3-3)

Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F. De Jong; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi

Arbitro: Karasev (Russia).