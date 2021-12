Napoli-Barcellona, calendario full: in campo a febbraio tra Inter e Milan

Sarà una sfida difficile quella che il Napoli giocherà a febbraio contro il Barcellona, un faccia a faccia che decidere i sedicesimi di finale in Europa League e che complicherà ancor di più un calendario già intricato, pieno di sfide ad alto livello per la squadra di Spalletti che spera di arrivare sul finale d'inverno ancora con la vetta della classifica nei paraggi.

Insigne e compagni saranno al Camp Nou il 17 febbraio, poi si giocherà il ritorno allo Stadio Maradona il 24 febbraio, una settimana più tardi. Ma il tour de force azzurro partirà a San Valentino: il 13 è in programma - ma gli impegni europei di entrambe potranno spostare la data - la sfida all'Inter a Fuorigrotta, poi ci sarà il Cagliari il 20 febbraio in trasferta, quindi la sfida alla Lazio il 27, pochi giorni dopo il ritorno coi catalani. Così come l'Inter in Champions, anche la squadra di Sarri sarà impegnata in quella settimana con la doppia sfida al Porto. Il 6 marzo, poi, il ritorno contro il Milan, altro probabile spartiacque della stagione napoletana.