Napoli-Barcellona, azzurri in ritiro: Insigne si concede ai tifosi

È cominciata anche per il Napoli la notte più lunga, quella che porterà al match con il Barcellona di domani sera. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono arrivati alla spicciolata all'Hotel Palazzo Caracciolo, nel centro città, la struttura che ospita sempre il club di Aurelio De Laurentiis prima delle partite importanti in stagione. Tanti gli applausi per l'allenatore toscano che ha sorriso ai tifosi, poi l'arrivo di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, i più applauditi del gruppo.

Menzione speciale per Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli è sceso dal taxi che lo accompagnava in Hotel e prima del check in si è intrattenuto con la folla concedendosi ai tifosi per autografi e selfie. Dopo il turno di riposo a Cagliari, Insigne tornerà titolare domani sera contro i catalani, come confermato dallo stesso Spalletti in conferenza pre gara.