Si è aperta questa mattina la vendita libera dei biglietti per la gara di Champions contro il. Nonostante le polemiche per i prezzi altissimi dei biglietti mi sposti dalla società, importante è stata la risposta dei napoletani.Già dalle 6.30 di questa mattina, in diversi punti della città file di tifosi azzurri si sono fatte notare per la corsa al biglietto. Dopo il periodo riservato agli abbonati di San Paolo chiama a raccolta i tifosi azzurri in vista dell'importante sfida europea.