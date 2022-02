Napoli-Barcellona da tutto esaurito: saranno oltre 41mila i tifosi azzurri

L'attesa cresce per Napoli-Barcellona, big match del turno di Europa League che domani sera deciderà anche chi tra azzurri e blaugrana passerà il turno approdando agli Ottavi del torneo. E per l'occasione lo stadio Diego Armando Maradona vestirà l'abito migliore: restano, infatti, le ultime decine di tagliandi per il settore Distinti Inferiore, ma per il resto lo stadio sarà sold out. Da questa mattina, infatti, è impossibile acquistare biglietti sul sito dedicato TicketOne.

Ulteriori tagliandi erano stati messi in vendita nello scorso weekend: la normativa anti-covid aggiornata, infatti, permette alle società di occupare i propri stadi fino al 75% della capienza massima, per il Maradona registrata in circa 55mila persone. Quindi, domani sera a Fuorigrotta saranno oltre 41mila i tifosi azzurri che potranno assistere al match della squadra di Luciano Spalletti contro il Barcellona.