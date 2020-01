LEGGI ANCHE

Dalle 12 di domani, giovedì 30 gennaio, saranno disponibili i biglietti per la gara travalevole per gli ottavi di andata di Champions League. Come comunicato dal sito ufficiale, dalle ore 12.00 di Giovedì 30 Gennaio 2020 alle ore 23.59 di Giovedì 6 Febbraio 2020, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione sportiva 2019.20, i quali avranno la possibilità di acquistare il biglietto con il diritto di precedenza.​A partire dalle ore 10 di Venerdì 7 Febbraio 2020 la vendita sarà libera, anche per i posti non acquistati in precedenza dagli abbonati.Tribuna Posillipo € 250,00Tribuna Nisida € 190,00Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)Distinti € 130,00Curve € 70,00.