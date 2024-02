Napoli-Barcellona, i blaugrana sono arrivati al lungomare

I campioni del Barcellona tornano a Napoli e ad accoglierli, all'esterno dell'Hotel Vesuvio, si sono radunati centinaia di tifosi, sia spagnoli che napoletani.

I blaugrana sono arrivati all'albergo di fronte Castel dell'Ovo poco dopo le 13.30, circa mezz'ora dopo l'atterraggio all'aeroporto di Capodichino. Al di là delle difficoltà che entrambe le squadre stanno vivendo - i catalani sono attualmente terzi in Liga e l'allenatore Xavi ha già dichiarato da tempo che non sarà in panchina l'anno prossimo -, l'atmosfera delle grandi sfide c'è.

Araujo, Joao Felix e Lewandowski i più acclamati dai tifosi, che tuttavia non hanno avuto la possibilità di strappare neanche un selfie ai protagonisti della sfida di domani sera al Maradona. Ma l'arrivo del Barça ha dato spazio anche a nuove contestazioni verso la società azzurra da parte di alcuni tifosi, che non hanno risparmiato termini duri per Aurelio De Laurentiis in particolare.

Intanto, sponda Napoli, è anche - e soprattutto - il giorno di Francesco Calzona: dopo la seduta odierna di allenamento, il nuovo allenatore azzurro parlerà per la prima volta in queste nuove vesti in conferenza stampa, dalle 19 di stasera.