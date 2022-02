Napoli, nuovo bus con il Barcellona: è azzurro e dedicato a Maradona

È stata svelata questa mattina sui canali social ufficiali direttamente dal club l'ultima novità: il Napoli ha inaugurato infatti il nuovo bus azzurro che accompagnerà la squadra di Luciano Spalletti già domani sera allo stadio Maradona per il match in programma contro il Barcellona. Il nuovo bus azzurro sarà completamente dedicato al Pibe de oro con sulle fiancate e sul retro, con il Vesuvio sullo sfondo. L'immagine di Diego è quella già vista lo scorso novembre sulle maglie vestite in campo e dedicate al Diez.