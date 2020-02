LEGGI ANCHE

Manca sempre meno alla partita più importante degli ultimi tempi per il Napoli. Gli azzurri sono pronti ad affrontare alil, e le scelte di Gattuso sembrano ormai definite per la sfida di questa sera che poi valere una fetta importante di qualificazione ai quarti di Champions League.Confermata la difesa che ha poche opzioni, l’allenatore azzurro sembra orientato a lasciare in tribuna Hirving Lozano: con la titolarità di, il messicano, prima scelta diin estate, passerà dall’essere praticamente sempre presente nelle gare europee all’esclusione totale di questa sera contro i catalani. L’investimento da oltre 40 mln di euro sembrerebbe ad oggi un errore, starà alla società poi certificare il valore del messicano che nei prossimi mesi sarà anche accompagnato da inevitabili voci di mercato.