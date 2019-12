LEGGI ANCHE

C'è chi parla di sfortuna, c'è chi già pensa a una eliminazione certa, ma anche chi spera in un colpaccio o soltanto si accontenta di vedere Messi e compagni al San Paolo, almeno una volta nella vita. Sono contrastanti i commenti dei tifosi del Napoli dopo il sorteggio di Nyon che ha accoppiato gli azzurri di Gattuso ai blaugrana catalani, mai convinti come quest'anno di poter tornare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie dopo un lustro.Un Napoli che se torna a fare il Napoli di un tempo - secondo i commenti in strada - potrebbe anche pensare di fare uno sgambetto ai favoriti della Champions. Altrimenti ci saranno soltanto le emozioni di due sfide e un grande ricordo in comune: Diego Armando Maradona...