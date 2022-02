Napoli-Barcellona, Curve a lutto: morto Zì Padella, storico capo ultras

È scomparso nelle ore che precedevano Napoli-Barcellona «Zio» Padella, storico capo ultras della Brigata Carolina molto conosciuto in Curva A. Questo il motivo per cui le due Curve dello stadio Maradona, ieri, hanno smesso di cantare durante il match contro i catalani. I colleghi della dirimpettaia Curva B, infatti, dopo un avvio rumoroso, conosciuto il fatto hanno deciso di non intonare più cori, praticamente restando in silenzio per larga parte del match.

La scomparsa di Zì Padella non ha solo colpito gli ambienti del tifo ma anche la comunità cittadina, essendo molto conosciuto anche ai Quartieri Spagnoli. Tanti gli attestati di stima per lui dal resto del tifo napoletano e anche dalle tifoserie in giro per l'Italia.