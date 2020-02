Ultimo aggiornamento: 16:11

Si è concluso il pranzo ufficiale di Napoli-Barcellona, l'appuntamento che precede ogni sfida di Champions degli azzurri. Questa volta ad ospitare l'evento l'incantevole cornice di Villa D'Angelo Santa Caterina dove il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra hanno ospitato Josep Maria Bartomeu e il resto della delegazione catalana.Nessuno dei due presidenti ha voluto rilasciare dichiarazioni prima o dopo l'incontro che è iniziato intorno alle 13 per concludersi poco dopo le ore 15. A farla da padrone in tavola la mozzarella, le vongole e il pescato del giorno, per un pranzo che si è concluso con immancabile babà scelto come torta Champions. Un menù che nella sua semplicità ha esatalto i sapori più veraci della cucina napoletana, uniti alle bontà gastronomiche handmade, realizzate dalla brigata di cucina di D'Angelo Santa Caterina coordinata dallo Chef Giovanni Morra. Tra i 15 ospiti presenti anche i due vice presidenti Edoardo De Laurentiis e Jordi Cardoner.Come omaggio ai presidenti delle due squadre, D'Angelo Santa Caterina ha regalato uno svuota tasche con il dipinto del Golfo di Napoli e le sue bellezze e un cofanetto con cadeaux personalizzati D'Angelo Santa Caterina e Mimì alla ferrovia.