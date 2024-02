Napoli-Barcellona, Deco ci crede: «Possiamo arrivare in fondo»

«La vittoria di questo weekend ci dà grande serenità e un po’ di speranza. I prossimi match prima del Napoli saranno importante sia per noi che per i nostri rivali». Queste le parole di Deco, ex calciatore del Barcellona e ora direttore sportivo dei catalani che affronteranno il Napoli in Europa tra due settimane «La Champions? Se avremo la squadra al completo, possiamo arrivare lontano. Con tutti a disposizione siamo una squadra di alto livello».

I blaugrana, però, non vivono il più facile dei momenti: «Non abbiamo mai chiesto a questa squadra di vincere obbligatoriamente. Ma abbiamo sempre chiesto di competere a alto livello, perché quando si dà il proprio meglio vincere è più facile. Se me lo chiedete oggi, vi rispondo che la corsa al campionato non è ancora chiusa» ha spiegato in una intervista a La Vanguardia.

«Non mi aspettavo le dimissioni di Xavi.

Ma sono suo amico e spero per lui che sia la decisione migliore. Lavoro con lui tutti i giorni e avevamo programmato diverse cose per il futuro, come il mercato o la prossima stagione. Ma ha sempre detto che senza vittorie non sarebbe andato oltre. Il campionato vinto un anno fa non è stato valorizzato abbastanza. Solo i tifosi hanno capito quanto fosse importante».