Napoli-Barcellona, Di Lorenzo: «Pronto anche a battere un rigore»

Il colpo alla testa è dimenticato, il presente si chiama Barcellona e stavolta Giovanni Di Lorenzo vuole essere protagonista. «Sto bene, è stata una brutta botta ma sono pronto a scendere in campo» ha detto subito il difensore azzurro in conferenza. «Siamo carichi, sappiamo quanto è importante la partita e non vediamo l’ora di scendere in campo. Finalmente ritroviamo anche il nostro pubblico. Affrontiamo una squadra forte, con giocatori importanti. Nella fase offensiva hanno tanti elementi bravi all’uno contro uno e dobbiamo esserne preparati. Ma dobbiamo vincerla, quindi anche noi difensori dobbiamo provare a spingerci in avanti».

«All’andata abbiamo visto le loro qualità: hanno questo possesso che ti costringe ad abbassarti, dovremo essere coraggiosi e aggressivi per limitarli. Abbiamo le nostre armi, siamo pronti per affrontarli» ha continuato il terzino di Luciano Spalletti. «Al Camp Nou abbiamo sofferto il loro palleggio, è vero, proprio per questo dovremo essere più propositivi per servire meglio i nostri attaccanti». E se si arrivasse ai rigori? «Ci alleniamo sempre a tirarli a fine allenamento, non soltanto per il Barcellona. Ovviamente vogliamo vincerla prima la partita, poi nel caso mi piacerebbe batterlo».